Зеленський підтвердив отримання Україною перших F-16

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це опублікували в офіційних соцмережах президента та Повітряних сил.

"F-16 в Україні. Ми забезпечили це", – заявив Володимир Зеленський.

Допис супроводжує відео з візиту президента на летовище, де перебувають перші винищувачі, вже брендовані гербом України.

"Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку!", – написав він.

We are now in a new phase of development for the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We have done a lot to transition the Ukrainian Air Force to a new aviation standard – Western combat aviation. From the beginning of this war, we have been talking with our partners about… pic.twitter.com/z21yTU0Hjo