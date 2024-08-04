Зеленський підтвердив отримання Україною перших F-16

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це опублікували в офіційних соцмережах президента та Повітряних сил.

"F-16 в Україні. Ми забезпечили це", – заявив Володимир Зеленський.

Допис супроводжує відео з візиту президента на летовище, де перебувають перші винищувачі, вже брендовані гербом України.

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"Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку!", – написав він.

We are now in a new phase of development for the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We have done a lot to transition the Ukrainian Air Force to a new aviation standard – Western combat aviation. From the beginning of this war, we have been talking with our partners about… pic.twitter.com/z21yTU0Hjo – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2024

Президент побажав українським пілотам та іншим українським захисникам приносити Україні бойові результати, які наблизять перемогу України.

Як відомо, останніми днями кілька західних ЗМІ повідомляли, що Україна отримала перші винищувачі F-16.

Зокрема, The Times повідомляли, що шість винищувачів надійшли з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії.

10 липня лідери США, Данії та Нідерландів Джо Байден, Метте Фредеріксен і Дік Схооф, які очолюють "коаліцію винищувачів", підтвердили, що Україна отримає перші літаки F-16 протягом літа.