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Зеленський підтвердив отримання Україною перших F-16

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Новини — Неділя, 4 серпня 2024, 16:50 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це опублікували в офіційних соцмережах президента та Повітряних сил. 

"F-16 в Україні. Ми забезпечили це", – заявив Володимир Зеленський. 

Допис супроводжує відео з візиту президента на летовище, де перебувають перші винищувачі, вже брендовані гербом України. 

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"Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку!", – написав він.

Президент побажав українським пілотам та іншим українським захисникам приносити Україні бойові результати, які наблизять перемогу України.

Як відомо, останніми днями кілька західних ЗМІ повідомляли, що Україна отримала перші винищувачі F-16.

Зокрема, The Times повідомляли, що шість винищувачів надійшли з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії. 

10 липня лідери США, Данії та Нідерландів Джо Байден, Метте Фредеріксен і Дік Схооф, які очолюють "коаліцію винищувачів", підтвердили, що Україна отримає перші літаки F-16 протягом літа.

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