WSJ утверждает, что Украина потеряла первый F-16

Истребитель F-16, который Украина получила летом, в понедельник, 26 августа, был уничтожен в результате аварии.

Об этом со ссылкой на неназванного чиновника США пишет The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

По предварительным данным, которые цитирует WSJ, F-16 не был сбит, и его авария произошла, скорее всего, в результате ошибки пилота.

Известно, что F-16 участвовали в отражении одной из самых массированных воздушных атак России на Украину именно 26 августа.

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Украинская сторона официально не подтверждала факт катастрофы истребителя.

Напомним, 4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на секретном аэродроме.

Перед тем западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что шесть истребителей поступили из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

Ранее стало известно, что американские военные помогли улучшить системы радиоэлектронной борьбы на F-16, которые союзники передали Украине.