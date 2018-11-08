Біля берегів Норвегії фрегат зіткнувся з танкером і може затонути
У ніч на четвер в районі норвезької комуни Ейгарден у губернії Хордаланд танкер Sola TS зіткнувся з фрегатом ВМС Норвегії Helge Ingstad.
Про це повідомляє видання Aftenposten.
Повідомлення про зіткнення танкера і фрегата надійшло до Центрального рятувального центру о 4.03 ранку.
"Згідно з останніми повідомленнями, які ми отримали, фрегат набрав велику кількість води і вона все прибуває" - сказав представник військового командування Норвегії Оле Якоб Хартвігсен.
Ситуацію на борту фрегата розцінюють як критичну, оскільки є ризик, що корабель затоне. Капітан корабля прийняв рішення про евакуацію 137 членів екіпажу, сім з яких отримали поранення внаслідок зіткнення.
Наразі всі зусилля спрямовані на порятунок військового корабля.
На борту танкера на час зіткнення перебували 25 членів екіпажу, вони не постраждали. Танкер перевозив 650 тисяч барелів нафти-сирцю. Ризику того, що нафта виллється в море, наразі немає.