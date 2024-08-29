В Нидерландах произошел пожар на военном корабле

В Нидерландах в военно-морском порту Ден Хелдер непродолжительное время бушевал пожар на фрегате Zr. Ms. Evertsen.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

По словам представителя ВМС Нидерландов, пожар произошел в одном из дизель-генераторов корабля. Возникло ли возгорание там, пока выясняется.

Пожарная служба получила первое сообщение о пожаре вскоре после 11:30. По словам пожарных, источник возгорания на военном корабле было трудно найти, "потому что там много маленьких комнат и коридоров".

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Никто в результате инцидента не пострадал, все вовремя покинули судно.

Фрегат был принят на вооружение военно-морского флота в 2005 году. Сейчас корабль находится в военно-морском порту на верфи для переоборудования. По словам представителя Королевского военно-морского флота, планируется, что вскоре он будет вновь введен в эксплуатацию.

Корабль является одним из фрегатов противовоздушной обороны и командных фрегатов флота. Неизвестно, сколько людей находилось на борту во время пожара.

Напомним, 8 ноября 2018 года в районе норвежской коммуны Эйгарден в губернии Хордаланд танкер Sola TS столкнулся с фрегатом ВМС Норвегии Helge Ingstad со 137 членами экипажа на борту. В результате пострадали 8 человек, фрегат же получил серьезные повреждения. С помощью буксиров судно оттянули к нефтяному терминалу Стура нефтегазовой компании Equinor. Через несколько дней корабль затонул.