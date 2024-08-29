У Німеччині вдруге за місяць спалахнула пожежа на колишньому військовому полігоні

У лісі на колишньому військовому полігоні поблизу Ютербога в німецькій землі Бранденбург спалахнула пожежа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Понад дванадцять гектарів наразі охоплено вогнем, повідомив операційний менеджер пожежної служби Ріко Валентін. Територію обстежують за допомогою безпілотника.

Пожежа спалахнула близько 11:40 ранку з невідомих поки що причин. Валентін сказав, що він очікує, що вогонь пошириться далі.

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Аварійні служби не можуть дістатися до місця пожежі лісовими стежками. Роботи з гасіння ускладнені через старі боєприпаси в землі. Саме тому наразі задіяно лише близько 30 пожежників. На допомогу також прибув пожежний вертоліт федеральної поліції.

За словами Валентіна, постраждала та сама територія, де минулого року вже спалахувала пожежа площею близько 700 гектарів. Пожежна служба тоді була розгорнута на кілька днів. Літаки та гелікоптери гасили пожежу з повітря.

У середині серпня цього року в цьому лісовому масиві також сталася пожежа.