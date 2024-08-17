Поблизу Берліна гасять пожежу на колишньому військовому полігоні

Пожежникам вдалося взяти під контроль лісову пожежу на колишньому військовому полігоні на південь від Берліна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Пожежу, що спалахнула у п'ятницю поблизу Ютербога у східній землі Бранденбург, вдалося локалізувати, хоча зусилля були ускладнені тим, що територія в районі Тельтов-Флямінг забруднена боєприпасами, а це означає, що рятувальні служби наразі можуть гасити вогонь лише з доріжок.

За словами речниці регіонального центру управління в місті Бранденбург-ан-дер-Гавель, пізніше в суботу посадовці зберуться на нараду, щоб вирішити, чи варто залучати сили поліції і армії для допомоги пожежним вертольотам.

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За її словами, наразі незрозуміло, що стало причиною пожежі, яка охопила площу від восьми до дев'яти гектарів.

За її словами, гасіння пожежі призупинилося вночі після того, як пожежний вертоліт допоміг зволожити землю, що, ймовірно, запобігло поширенню вогню, зазначивши, що співробітники Бранденбурзького фонду охорони природи і ландшафту стежили за ситуацією.

Пожежі на колишньому військовому полігоні спалахували і раніше, востаннє – в червні 2023 року, коли екстрені служби боролися з вогнем кілька днів. Вони також не змогли дістатися безпосередньо до джерела вогню через старі боєприпаси в землі. Літаки та гелікоптери гасили пожежі з повітря.

Раніше цього тижня у Німеччині опечатали військові казарми біля Кельна через підозру, що диверсанти могли забруднити там водопровідну воду.

Згодом стало відомо, що військово-повітряна база НАТО в німецькому місті Гайленкірхен була закрита через підозру диверсії. Пізніше поліція Кельна заявила, що інцидент на військовій авіабазі розглядається як незаконне проникнення.