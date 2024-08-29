В Германии второй раз за месяц вспыхнул пожар на бывшем военном полигоне

В лесу на бывшем военном полигоне вблизи Ютербога в немецкой земле Бранденбург вспыхнул пожар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Более двенадцати гектаров пока охвачено огнем, сообщил операционный менеджер пожарной службы Рико Валентин. Территорию обследуют с помощью беспилотника.

Пожар вспыхнул около 11:40 утра по неизвестным пока причинам. Валентин сказал, что он ожидает, что огонь распространится дальше.

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Аварийные службы не могут добраться до места пожара по лесным тропам. Работы по тушению затруднены из-за старых боеприпасов в земле. Именно поэтому сейчас задействовано лишь около 30 пожарных. На помощь также прибыл пожарный вертолет федеральной полиции.

По словам Валентина, пострадала та же территория, где в прошлом году уже вспыхивал пожар площадью около 700 гектаров. Пожарная служба тогда была развернута на несколько дней. Самолеты и вертолеты тушили пожар с воздуха.

В середине августа этого года в этом лесном массиве также произошел пожар.