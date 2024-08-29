ЗМІ: Кілька лідерів ЄС готові бойкотувати саміт у Будапешті через Орбана

У Європейському Союзі лідери принаймні кількох держав розглядають можливість бойкотувати листопадовий неформальний саміт ЄС і саміт Європейської політичної спільноти в Будапешті через дії угорського прем’єра Віктора Орбана.

Про це дізнався портал VSquare від неназваних європейських дипломатів, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовники VSquare стверджують, що у столицях ЄС зараз "спостерігають за наступним кроком Орбана", перш ніж ухвалити рішення про свою участь у самітах Євросоюзу та Європейської політичної спільноти.

Видання припускає, що до бойкоту можуть приєднатись нордичні члени ЄС і країни Балтії, які вже вирішили понизити представництво на заходах у межах угорського головування в Раді Євросоюзу.

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"Є також припущення, що Польща і навіть Чехія можуть бойкотувати принаймні неформальний саміт ЄС", – йдеться в матеріалі.

Одне з джерел у розмові з VSquare припустило, що остаточне рішення залежатиме від того, що Орбан робитиме далі зі своєю суперечливою політикою щодо України та Росії, зокрема в контексті самопроголошеної "мирної місії".

ЗМІ раніше писали, що прем'єр Угорщини хотів запросити на листопадові "євросаміти" колишнього президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, наприкінці липня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина виглядає все більш ізольованою у ЄС, а її позиція дратує решту країн-членів.

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