СМИ: Несколько лидеров ЕС готовы бойкотировать саммит в Будапеште из-за Орбана

В Европейском Союзе лидеры по крайней мере нескольких государств рассматривают возможность бойкотировать ноябрьский неформальный саммит ЕС и саммит Европейского политического сообщества в Будапеште из-за действий венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом узнал портал VSquare от неназванных европейских дипломатов, сообщает "Европейская правда".

Собеседники VSquare утверждают, что в столицах ЕС сейчас "наблюдают за следующим шагом Орбана", прежде чем принять решение о своем участии в саммитах Евросоюза и Европейского политического сообщества.

Издание предполагает, что к бойкоту могут присоединиться нордические члены ЕС и страны Балтии, которые уже решили снизить представительство на мероприятиях в рамках венгерского председательства в Совете Евросоюза.

Реклама:

"Есть также предположение, что Польша и даже Чехия могут бойкотировать по крайней мере неформальный саммит ЕС", – говорится в материале.

Один из источников в разговоре с VSquare предположил, что окончательное решение будет зависеть от того, что Орбан будет делать дальше со своей противоречивой политикой в отношении Украины и России, в частности в контексте самопровозглашенной "мирной миссии".

СМИ ранее писали, что премьер Венгрии хотел пригласить на ноябрьские "евросаммиты" бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним, в конце июля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия выглядит все более изолированной в ЕС, а ее позиция раздражает остальные страны-члены.

Читайте также: Изоляция Орбана. Почему попытки венгерского лидера получить влияние в ЕС так и не дали ему преимуществ.