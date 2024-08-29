ЄС не визнаватиме "демократичної легітимності" Мадуро як президента Венесуели

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні у четвер, 29 серпня, підтримали пропозицію не визнавати легітимності Ніколаса Мадуро як обраного президента Венесуели.

Про це на брифінгу за підсумками засідання заявив топдипломат ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

Боррель заявив, що міністри ЄС під час обговорення ситуації у Венесуелі домовились "захищати демократичний процес" та підтримувати тісний контакт із опозицією.

"Оскільки не було ніякої верифікації (голосів. – Ред.) і, боюсь, ніколи не буде, ми не можемо прийняти легітимність Мадуро як обраного президента. Рада (ЄС. – Ред.) вирішила, що Мадуро не має демократичної легітимності як президент", – додав він.

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Топдипломат ЄС пояснив, що Мадуро залишається президентом Венесуели "де-факто", але ЄС заперечує "його демократичну легітимність на основі результату, який не можна верифікувати".

Також міністр Євросоюзу домовились і далі звертати увагу на порушення прав людини у Венесуелі, зокрема вимагати звільнення затриманих опозиціонерів і журналістів, а також підтримувати регіональні зусилля з вирішення кризи.

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса. А низка європейських держав і не тільки закликали Венесуелу опублікувати повні результати голосування.