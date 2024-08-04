Шість країн ЄС вимагають від Венесуели оприлюднити результати голосування на спірних виборах

Лідери Італії, Франції, Іспанії, Нідерландів, Німеччини, Польщі та Португалії закликали Венесуелу "швидко опублікувати" протоколи підрахунку голосів на президентських виборах.

Про це йдеться у спільній заяві шести країн, яку наводить "Європейська правда".

У спільній заяві вони закликали "владу Венесуели оперативно опублікувати всі протоколи, щоб гарантувати прозорість і чесність виборчого процесу".

"Опозиція заявляє, що зібрала та опублікувала понад 80% протоколів, які були складені на кожній виборчій дільниці. Ця перевірка має важливе значення для визнання волевиявлення венесуельського народу", – йдеться у заяві.

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Країни-підписанти також закликали поважати волю венесуельського народу і його право на мирний протест і свободу зібрань.

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

Щонайменше 17 людей загинули. Близько 750 осіб було заарештовано, за словами генерального прокурора країни.

Раніше міністри закордонних справ "Групи семи" висловили занепокоєння через фальсифікації під час підрахунку голосів на президентських виборах у Венесуелі.

Своєю чергою Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса.