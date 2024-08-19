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Боррель пророкує Венесуелі "серйозну кризу", якщо Мадуро не доведе перемогу на виборах

Новини — Понеділок, 19 серпня 2024, 21:41 — Олег Павлюк

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив про можливу "серйозну кризу" у Венесуелі, якщо диктатор Ніколас Мадуро не зможе довести перемоги на виборах минулого місяця.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Борреля цитує Euractiv.

Під час заходу в місті Сантандер на півночі Іспанії топдипломат ЄС зауважив, що дані венесуельської опозиції значно відрізняються від "офіційних" результатів виборів.

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"Якщо Мадуро наполягатиме на тому, що він переміг, і не хоче розуміти, що для міжнародної спільноти без перевірки результати виборів не можуть бути визнані, Венесуела може вступити в серйозну кризу – ми всі намагаємося запобігти цьому", – вважає він.

Боррель закликав спостерігати за подіями у Венесуелі в найближчі дні, нагадавши, що на сьогодні в країні вже заарештували понад 2000 людей, тоді як репресії проти демонстрантів посилюються.

Він також висловив упевненість, що міжнародне співтовариство буде продовжувати тиск на режим Мадуро.

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Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса. А низка європейських держав і не тільки закликали Венесуелу опублікувати повні результати голосування.

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Боррель Венесуела
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