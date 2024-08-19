Боррель пророкує Венесуелі "серйозну кризу", якщо Мадуро не доведе перемогу на виборах

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив про можливу "серйозну кризу" у Венесуелі, якщо диктатор Ніколас Мадуро не зможе довести перемоги на виборах минулого місяця.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Борреля цитує Euractiv.

Під час заходу в місті Сантандер на півночі Іспанії топдипломат ЄС зауважив, що дані венесуельської опозиції значно відрізняються від "офіційних" результатів виборів.

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"Якщо Мадуро наполягатиме на тому, що він переміг, і не хоче розуміти, що для міжнародної спільноти без перевірки результати виборів не можуть бути визнані, Венесуела може вступити в серйозну кризу – ми всі намагаємося запобігти цьому", – вважає він.

Боррель закликав спостерігати за подіями у Венесуелі в найближчі дні, нагадавши, що на сьогодні в країні вже заарештували понад 2000 людей, тоді як репресії проти демонстрантів посилюються.

Він також висловив упевненість, що міжнародне співтовариство буде продовжувати тиск на режим Мадуро.

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса. А низка європейських держав і не тільки закликали Венесуелу опублікувати повні результати голосування.