Глава Пентагону скасував угоду з організаторами терактів 11 вересня

Глава Пентагону Ллойд Остін скасував досудову угоду з трьома обвинуваченими у справі про організацію терактів 11 вересня 2001 року, про яку стало відомо раніше.

Про це йдеться в заяві Остіна, яку наводить "Європейська правда".

У Пентагоні підтвердили інформацію про досягнення угоди, але не розкривали деталей. Припускали, що угода майже напевно передбачає визнання провини в обмін на скасування смертної кари.

Однак Остін позбавив Сьюзан Ескальє, яка здійснює нагляд за військовим судом Пентагону в Гуантанамо, повноважень укладати досудові угоди у цій справі, і взяв на себе відповідальність сам.

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"З цього моменту, користуючись своїми повноваженнями, я відмовляюся від трьох досудових угод", – написав Остін у службовій записці.

Нагадаємо, йдеться про справу Халіда Шейха Мохаммеда та ще двох осіб, яких звинувачували у підготовці теракту і співучасті у вбивстві 2976 осіб 11 вересня 2001 року.

Досудова угода, якої досягли після 27 місяців переговорів, передбачала, що Мохаммед та інші двоє – Валід бін Атташ і Мустафа аль Хавсаві – визнають провину за усіма звинуваченнями, натомість смертний вирок для них не вимагатимуть і дуже тривалого судового процесу у цій справі вдасться уникнути.

Мохаммеда затримали у Пакистані ще у 2003 році – тобто вже понад 20 років тому, а у 2008 році висунули йому серію звинувачень стосовно підготовки теракту 11 вересня.

Військовий суд відклався на роки через те, що у США намагались розібратися, як бути з фактами застосування тортур до Мохаммеда та інших під час їхнього перебування у таємних в’язницях ЦРУ у 2000-х роках, і чи можна посилатися на отримані там зізнання у суді.

Суд мав початися у січні 2021 року, але відклався через відставку двох суддів і обставини, пов’язані з пандемією коронавірусу.