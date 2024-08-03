Глава Пентагона отменил сделку с организаторами терактов 11 сентября

Глава Пентагона Ллойд Остин отменил досудебное соглашение с тремя обвиняемыми по делу об организации терактов 11 сентября 2001 года, о котором стало известно ранее.

Об этом говорится в заявлении Остина, которое приводит "Европейская правда".

В Пентагоне подтвердили информацию о достижении соглашения, но не раскрывали деталей. Предполагали, что соглашение почти наверняка предусматривает признание вины в обмен на отмену смертной казни.

Однако Остин лишил Сьюзан Эскалье, которая осуществляет надзор за военным судом Пентагона в Гуантанамо, полномочий заключать досудебные соглашения по этому делу, и взял на себя ответственность сам.

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"С этого момента, пользуясь своими полномочиями, я отказываюсь от трех досудебных соглашений", – написал Остин в служебной записке.

Напомним, речь идет о деле Халида Шейха Мохаммеда и еще двух человек, которых обвиняли в подготовке теракта и соучастии в убийстве 2976 человек 11 сентября 2001 года.

Досудебное соглашение, которого достигли после 27 месяцев переговоров, предусматривало, что Мохаммед и двое других – Валид бин Атташ и Мустафа аль Хавсави – признают вину по всем обвинениям, после чего для них не будут требовать смертной казни и очень длительного судебного процесса по этому делу удастся избежать.

Мохаммеда задержали в Пакистане еще в 2003 году – уже более 20 лет назад, а в 2008 году предъявили ему серию обвинений относительно подготовки теракта 11 сентября.

Военный суд отложился на годы из-за того, что в США пытались разобраться, как быть с фактами применения пыток к Мохаммеду и другим во время их пребывания в тайных тюрьмах ЦРУ в 2000-х годах, и можно ли ссылаться на полученные там признания в суде.

Суд должен был начаться в январе 2021 года, но отложился из-за отставки двух судей и обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса.