Блінкен непокоїться за безпеку лідерів опозиції Венесуели

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про свої занепокоєння щодо безпеки лідерів опозиції Венесуели Едмундо Гонсалеса і Коріни Мачадо.

Про це йдеться в опублікованій заяві речника Держдепу Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, напередодні Блінкен провів телефонну розмову з Гонсалесом і Мачадо.

Держсекретар привітав їх з отриманням найбільшої кількості голосів на президентських виборах у Венесуелі 28 липня, що було задокументовано завдяки активним зусиллям демократичної опозиції щодо забезпечення прозорого підрахунку голосів.

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Водночас він висловив занепокоєння щодо безпеки та добробуту лідерів опозиції після виборів і засудив будь-яке політичне насильство та репресії.

Блінкен також підтвердив відданість Сполучених Штатів підтримці процесу відновлення демократичних норм у Венесуелі.

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

Щонайменше 17 людей загинули. Близько 750 осіб було заарештовано, за словами генерального прокурора країни.

Раніше міністри закордонних справ "Групи семи" висловили занепокоєння через фальсифікації під час підрахунку голосів на президентських виборах у Венесуелі.

Своєю чергою Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса.