G7 вимагає від Венесуели показати справжні результати виборів

Міністри закордонних справ "Групи семи" висловили занепокоєння через фальсифікації під час підрахунку голосів на президентських виборах у Венесуелі та закликали опублікувати результати голосування.

Про це йдеться в поширеній італійським головуванням у G7 заяві міністрів, повідомляє "Європейська правда".

Підписанти заяви висловили солідарність із народом Венесуели, "який 28 липня мирно реалізував своє право голосу, щоб визначити майбутнє своєї країни".

Вони вказали на "серйозне занепокоєння" щодо оголошених результатів президентських виборів у Венесуелі та способу проведення виборчого процесу, особливо в контексті порушень та відсутності прозорості під час остаточного підрахунку голосів.

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"Ми закликаємо відповідних представників опублікувати детальні результати виборів в умовах повної прозорості, а також просимо представників виборчих комісій негайно поділитися всією інформацією з опозицією та незалежними спостерігачами", – йдеться в заяві.

Заяву підписали очільники зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Франції та Японії, а також високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки.

Згідно з офіційними результатами, венесуельський диктатор Ніколас Мадуро набрав 51,2% голосів проти 44,2% голосів в опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутії. Опозиція оскаржила результати, звинувативши Мадуро у фальсифікаціях, а на вулицях венесуельських міст спалахнули протести.

Європейський Союз і США висловили сумніви щодо прозорості результатів виборів у Венесуелі.