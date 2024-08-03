Блинкен беспокоится за безопасность лидеров оппозиции Венесуэлы

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о своих опасениях относительно безопасности лидеров оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса и Корины Мачадо.

Об этом говорится в опубликованном заявлении представителя Госдепа Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

Как указано, накануне Блинкен провел телефонный разговор с Гонсалесом и Мачадо.

Госсекретарь поздравил их с получением наибольшего количества голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля, что было задокументировано благодаря активным усилиям демократической оппозиции по обеспечению прозрачного подсчета голосов.

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В то же время он выразил обеспокоенность относительно безопасности и благосостояния лидеров оппозиции после выборов и осудил любое политическое насилие и репрессии.

Блинкен также подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке процесса восстановления демократических норм в Венесуэле.

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

По меньшей мере 17 человек погибли. Около 750 человек были арестованы, по словам генерального прокурора страны.

Министры иностранных дел "Группы семи" выразили обеспокоенность из-за фальсификаций при подсчете голосов на президентских выборах в Венесуэле.

В свою очередь Блинкен ранее заявлял, что США считают победителем выборов в Венесуэле именно Гонсалеса.