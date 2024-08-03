Противники коронавірусних обмежень влашували протест у Берліні
Новини — Субота, 3 серпня 2024, 17:10 —
Кілька тисяч демонстрантів з руху "Латеральне мислення" в Німеччині, який під час пандемії коронавірусу влаштовував мітинги проти обмежень і правил вакцинації, у суботу влаштували акцію в Берліні.
Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".
Деякі учасники розмахували плакатами, вимагаючи "переоцінки" урядових заходів, запроваджені в часи пандемії, а також "наслідків для відповідальних".
Демонстранти пройшли маршем через центр німецької столиці і планували провести мітинг біля парку Тіргартен в суботу вдень.
Речниця поліції повідомила, що початок демонстрації пройшов мирно, а натовп налічував кілька тисяч осіб.
Загалом 500 поліцейських були задіяні для контролю за демонстрацією, а також за кількома запланованими контрдемонстраціями.
Рух "Латеральне мислення", або Querdenken, сформувався по всій Німеччині під час пандемії коронавірусу, його прихильники неодноразово виходили на демонстрації проти вжитих заходів.
Нагадаємо, у січні в Німеччині на 3 тисячі євро оштрафували викладача, який порівняв вакцинацію з Голокостом.
А британського депутата-консерватора позбавили партійної посади за порівняння вакцинації проти коронавірусу з Голокостом.