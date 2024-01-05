У Німеччині на 3 тисячі євро оштрафували викладача, який порівняв вакцинацію з Голокостом

Суд Берліна у четвер на 3 тисячі євро оштрафував викладача, який порівнював зобов'язання вакцинації від COVID-19 з Голокостом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у публікації DW.

Місцевий суд в столиці Німеччини постановив, що 62-річний викладач професійного коледжу баналізував вбивство нацистським режимом понад 6 мільйонів євреїв.

Головуючий суддя заявив, що порівняння вакцинації проти коронавірусу з Голокостом є тривіалізацією, а "будь-яка інша інтерпретація є надуманою".

Заперечення Голокосту є незаконним у Німеччині, так само як і тривіалізація злочинів, скоєних під час нацистського режиму.

Обвинувачений чоловік опублікував в інтернеті відео із зображенням воріт нацистського концтабору. У відео він змінив сумнозвісне нацистське гасло "Arbeit macht frei" ("Праця звільняє") на "Impfen macht frei" ("Щеплення звільняє" або "Вакцинація звільняє").

В іншому відео він порівняв заходи німецького уряду щодо обмеження поширення коронавірусу з Голокостом.

Берлін звільнив викладача в серпні 2021 року, але чоловік звернувся до суду з трудових спорів.

Йому було присуджено вихідну допомогу в розмірі 72 тисяч євро, але суд з трудових спорів постановив, що Берлін більше не може продовжувати його працевлаштування.

Минулоріч Апеляційний суд у Німеччині підтвердив вирок колишньому депутату Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", який провів паралелі між заходами для боротьби з пандемією коронавірусу і переслідуванням євреїв нацистською Німеччиною.

А британського депутата-консерватора позбавили партійної посади за порівняння вакцинації проти коронавірусу з Голокостом.