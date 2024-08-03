Противники коронавирусных ограничений устроили протест в Берлине

Несколько тысяч демонстрантов из движения "Латеральное мышление" в Германии, которое во время пандемии коронавируса устраивало митинги против ограничений и правил вакцинации, в субботу устроили акцию в Берлине.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Некоторые участники размахивали плакатами, требуя "переоценки" правительственных мер, введенных во времена пандемии, а также "последствий для ответственных".

dpa

dpa

Демонстранты прошли маршем через центр немецкой столицы и планировали провести митинг возле парка Тиргартен в субботу днем.

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Пресс-секретарь полиции сообщила, что начало демонстрации прошло мирно, а толпа насчитывала несколько тысяч человек.

Всего 500 полицейских были задействованы для контроля за демонстрацией, а также за несколькими запланированными контрдемонстрациями.

Движение "Латеральное мышление", или Querdenken, сформировалось по всей Германии во время пандемии коронавируса, его сторонники неоднократно выходили на демонстрации против принятых мер.

В августе 2020 года около 20 тысяч человек присоединились к демонстрации против мер борьбы с коронавирусом в Берлине, хотя организаторы утверждали, что на самом деле толпа была гораздо больше.

Напомним, в январе в Германии на 3 тысячи евро оштрафовали преподавателя, который сравнил вакцинацию с Холокостом.

А британского депутата-консерватора лишили партийной должности за сравнение вакцинации против коронавируса с Холокостом.