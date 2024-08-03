Противники коронавирусных ограничений устроили протест в Берлине
Новости — Суббота, 3 августа 2024, 17:10 —
Несколько тысяч демонстрантов из движения "Латеральное мышление" в Германии, которое во время пандемии коронавируса устраивало митинги против ограничений и правил вакцинации, в субботу устроили акцию в Берлине.
Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".
Некоторые участники размахивали плакатами, требуя "переоценки" правительственных мер, введенных во времена пандемии, а также "последствий для ответственных".
Демонстранты прошли маршем через центр немецкой столицы и планировали провести митинг возле парка Тиргартен в субботу днем.
Пресс-секретарь полиции сообщила, что начало демонстрации прошло мирно, а толпа насчитывала несколько тысяч человек.
Всего 500 полицейских были задействованы для контроля за демонстрацией, а также за несколькими запланированными контрдемонстрациями.
Движение "Латеральное мышление", или Querdenken, сформировалось по всей Германии во время пандемии коронавируса, его сторонники неоднократно выходили на демонстрации против принятых мер.
В августе 2020 года около 20 тысяч человек присоединились к демонстрации против мер борьбы с коронавирусом в Берлине, хотя организаторы утверждали, что на самом деле толпа была гораздо больше.
Напомним, в январе в Германии на 3 тысячи евро оштрафовали преподавателя, который сравнил вакцинацию с Холокостом.
А британского депутата-консерватора лишили партийной должности за сравнение вакцинации против коронавируса с Холокостом.