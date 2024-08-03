Глава Пентагону обговорив з міністром оборони Ізраїлю поточні загрози з боку Ірану

Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галлантом, під час якої, зокрема йшлось про загрози з боку Ірану.

Про це йдеться у заяві речниці Пентагону Сабріни Сінгх, повідомляє "Європейська правда".

Остін підтвердив непохитну підтримку безпеки Ізраїлю з боку США і поінформував міністра про додаткові заходи, в тому числі поточні і майбутні зміни в структурі оборонних сил, які міністерство вживатиме для підтримки оборони Ізраїлю.

Очільник Пентагону підкреслив, що подальша ескалація не є неминучою і що всі країни регіону виграють від деескалації напруженості, в тому числі через завершення угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

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Однак він також підкреслив, що безпрецедентний масштаб підтримки Ізраїлю з боку США з 7 жовтня не повинен залишити Ірану, ліванській "Хезболлі" та іншим підтримуваним Іраном терористичним угрупуванням жодних сумнівів щодо рішучості Сполучених Штатів.

Нагадаємо, США вирішили відправити авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід, де очікують на відплату Ірану за вбивство високопоставленого лідера ХАМАС в Тегерані на початку цього тижня.

Раніше високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, попередив про ризики ескалації після убивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.