США відправляють винищувачі і кораблі на Близький Схід перед можливим ударом Ірану

США відправляють авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід, де очікують на відплату Ірану за вбивство високопоставленого лідера ХАМАС в Тегерані на початку цього тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Це перекидання американських військ до регіону стане чи не найбільшим з перших днів війни в секторі Гази.

"Ми чули, як верховний лідер (Ірану) голосно і чітко заявив, що він має намір помститися за вбивство лідера ХАМАС в Тегерані, і що вони хочуть здійснити ще один напад на Ізраїль", – сказав Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, в інтерв'ю телеканалу.

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"Ми не можемо просто припустити, що ми також потенційно можемо стати жертвами такої атаки, тому ми повинні переконатися, що у нас є відповідні ресурси і можливості в регіоні", – додав він.

У п'ятницю міністр оборони Ллойд Остін віддав наказ відправити ударну групу авіаносця "Авраам Лінкольн" на заміну ударній групі авіаносця "Теодор Рузвельт", яка зараз діє в Оманській затоці, згідно із заявою заступниці прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх.

Крім того, есмінці і крейсери, здатні протистояти балістичним ракетам, також будуть відправлені на Близький Схід і в Середземне море. У заяві не сказано, які саме військові кораблі будуть відправлені. В цілому два американські есмінці в східній частині Середземного моря брали участь у перехопленні атаки Ірану по Ізраїлю в квітні.

За словами Сінгх, Остін також віддав наказ про розгортання в регіоні ескадрильї винищувачів.

США вже мають у регіоні десантний корабель "Восп", який діє у складі 24-го експедиційного підрозділу морської піхоти, що здатний провести евакуацію американських громадян у Лівані у разі отримання відповідного наказу.

Американські офіційні особи заявили, що очікувана іранська атака може відбутися найближчими днями, і США уважно стежать за ситуацією в регіоні.

Високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, попередив про ризики ескалації після убивства Ганії.