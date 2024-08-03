Глава Пентагона поговорил с министром обороны Израиля о текущих угрозах со стороны Ирана

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом, во время которого, в частности речь шла об угрозах со стороны Ирана.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, сообщает "Европейская правда".

Остин подтвердил непоколебимую поддержку безопасности Израиля со стороны США и проинформировал министра о дополнительных мерах, в том числе текущие и будущие изменения в структуре оборонных сил, которые министерство будет принимать для поддержки обороны Израиля.

Глава Пентагона подчеркнул, что дальнейшая эскалация не является неизбежной и что все страны региона выиграют от деэскалации напряженности, в том числе из-за завершения соглашения о прекращении огня в Газе и освобождения заложников.

Реклама:

Однако он также подчеркнул, что беспрецедентный масштаб поддержки Израиля со стороны США с 7 октября не должен оставить Ирану, ливанской "Хезболле" и другим поддерживаемым Ираном террористическим группировкам никаких сомнений относительно решимости Соединенных Штатов.

Напомним, США решили отправить авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли на Ближний Восток, где ожидают возмездия Ирана за убийство высокопоставленного лидера ХАМАС в Тегеране в начале этой недели.

Ранее высокопоставленный чиновник ЕС, который говорил на условиях анонимности, предупредил о рисках эскалации после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании.