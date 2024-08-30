Сили США знищили ракету та дрон хуситів, які становили загрозу для судноплавства

Впродовж минулої доби американські військові знищили ракету та безпілотник хуситів у районі Ємену, адже вони становили "явну і безпосередню загрозу".

Про це йдеться у заяві Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), повідомляє "Європейська правда".

Військові встановили, що ці засоби "становили явну і безпосередню загрозу американським і коаліційним силам, а також торговельним суднам в регіоні".

"Дії були вжиті з метою захисту свободи судноплавства і забезпечення більшої безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торгових суден", – заявили в командуванні.

Реклама:

Як відомо, з початком війни у секторі Гази в жовтні 2023 року бойовики-хусити застосовують безпілотники, балістичні та крилаті ракети для атак на американські збройні сили, торгові судна, їхні екіпажі в Червоному морі та Аденській затоці, а також цивільне населення в Ізраїлі.

У відповідь США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден. Із січня там почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.

Нагадаємо, 22 серпня французький есмінець у складі місії ЄС врятував 29 моряків з нафтового танкера під грецьким прапором, який зазнав нападу в Червоному морі.