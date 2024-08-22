Французький есмінець врятував 29 моряків з танкера, що зазнав нападу в Червоному морі

Французький есмінець у складі місії ЄС врятував 29 моряків з нафтового танкера під грецьким прапором, який зазнав нападу в Червоному морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Під час нападу в середу на танкер "Суніон" люди на невеликих човнах спочатку відкрили вогонь зі стрілецької зброї, а потім чотири снаряди влучили в корабель, виникла пожежа. Було не одразу зрозуміло, чи йшлося про безпілотники, чи про ракети.

Підозрюють, що напад здійснили єменські повстанці-хусити.

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Цей напад, найсерйозніший в Червоному морі за останні кілька тижнів, стався під час багатомісячної кампанії хуситів через війну між Ізраїлем і ХАМАС в секторі Гази. Атаки хуситів на судна порушили торговельний маршрут, через який зазвичай проходить вантаж на суму 1 трильйон доларів щороку.

Судно "Суніон" зараз стоїть на якорі в Червоному морі і більше не дрейфує, повідомили в операції ЄС "Аспідес". Однак не зрозуміло, чи судно все ще горить. Екіпаж судна складався з філіппінців і росіян.

Назву французького есмінця, який брав участь у порятунку екіпажу, не називають.

З початку війни в секторі Гази хусити обстріляли ракетами і безпілотниками понад 80 суден. Вони захопили одне судно і потопили два в ході кампанії, в результаті якої загинули четверо моряків.

Інші ракети і безпілотники були або перехоплені коаліцією на чолі зі США в Червоному морі, або не досягли своїх цілей.