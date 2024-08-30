Силы США уничтожили ракету и дрон хуситов, представлявшие угрозу для судоходства

За прошедшие сутки американские военные уничтожили ракету и беспилотник хуситов в районе Йемена, поскольку те представляли "явную и непосредственную угрозу".

Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), сообщает "Европейская правда".

Военные установили, что эти средства "представляли явную и непосредственную угрозу американским и коалиционным силам, а также торговым судам в регионе".

"Действия были предприняты с целью защиты свободы судоходства и обеспечения большей безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов", – заявили в командовании.

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Как известно, с началом войны в секторе Газы в октябре 2023 года боевики-хуситы применяют беспилотники, баллистические и крылатые ракеты для атак на американские вооруженные силы, торговые суда, их экипажи в Красном море и Аденском заливе, а также гражданское население в Израиле.

В ответ США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов. С января там начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.

Напомним, 22 августа французский эсминец в составе миссии ЕС спас 29 моряков с нефтяного танкера под греческим флагом, который подвергся нападению в Красном море.