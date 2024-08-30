Німеччина вперше за останні роки депортувала на батьківщину злочинців-громадян Афганістану

Німеччина вперше за час, коли влада в Афганістані повернулася до "Талібану", депортувала туди злочинців-громадян Афганістану.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Спершу ЗМІ зі своїх джерел дізналися, що, депортаційний чартерний рейс – літак із Катару – вирушив вранці 30 серпня з Лейпцига до Кабула. На борту було 28 осіб, щодо яких ухвалили рішення про депортацію, привезені з усієї Німеччини.

Операцію організувало МВС Німеччини, підготовка тривала близько двох місяців. Ті ж джерела повідомляють, що кожному з депортованих видали по 1000 євро.

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Згодом інформацію про рейс підтвердили офіційно.

"Сьогодні вранці Німеччина здійснила репатріацію громадян Афганістану у країну походження вперше з серпня 2021 року. Це громадяни Афганістану, всі вони – засуджені злочинці, які не мали права залишатися у Німеччині і щодо яких є ордери на депортацію", – повідомив речник уряду Стеффен Гебестрайт.

Він зазначив, що Німеччина попросила про сприяння "ключових регіональних партнерів".

За даними журналістів, Берлін не вів прямих перемовин з Кабулом – за посередництвом звернулися до Катару, де уряд підтримує контакти з "Талібаном".

Нещодавно міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер публічно казала, що депортації злочинців і потенційних терористів до таких країн, як Сирія та Афганістан, які вважалися небезпечними, почнеться "дуже скоро".

Нагадаємо, цього тижня на тлі резонансу довкола теракту у Золінгені уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.