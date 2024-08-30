Салліван пояснив, чому США та Китай не змогли погодити план щодо війни в Україні

США та Китай не досягли згоди у питанні конкретного плану дипломатичного вирішення розв’язаної РФ війни проти України, адже у Вашингтоні дотримуються принципу "нічого про Україну без України".

Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу, пише "Європейська правда".

За його словами, впродовж останніх трьох днів американська та китайська сторони мали можливість обмінятися думками стосовно війни.

Водночас Салліван зауважив, що не може стверджувати, що США та Китай досягли прогресу у питанні вирішення російсько-української війни, та нагадав, що КНР вже викладала свої принципи щодо цього як в односторонньому порядку, так і разом із Бразилією.

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Також, за його словами, сторони не досягли жодного конкретного плану щодо дипломатії.

Салліван зазначив, що багато у чому це сталося тому, що США "дуже суворо" дотримуються простого принципу – "нічого про Україну без України", пояснив чиновник.

"Тож, зрештою, саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси", – додав Салліван.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Салліван та лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорили під час зустрічі низку тем, серед яких, зокрема, повномасштабна війна РФ проти України.

28 серпня він провів переговори про двосторонні відносини з головою комісії в закордонних справах Центрального комітету Компартії Китаю Ваном Ї.