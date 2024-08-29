Салліван та Сі обговорили низку питань, серед яких була війна в Україні

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван та лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорили під час зустрічі низку тем, серед яких, зокрема повномасштабна війна РФ проти України.

Про це розповіли у Білому домі, пише "Європейська правда".

Ця зустріч була частиною зусиль, які спрямовані на підтримку каналів комунікацій й управління відносинами між США та Китаєм.

Як зазначили у Білому домі, крім війни РФ проти України на зустрічі йшлося про подальше виконання зобов'язань, взятих головою Білого дому Джо Байденом та Сі Цзіньпіном під час саміту у Вудсайді в листопаді 2023 року: йдеться про боротьбу з наркотиками, комунікації між військовими, а також штучний інтелект;

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Також темами зустрічі стали ситуація у Південно-Китайському морі і планування телефонної розмови між Байденом і Сі найближчими тижнями.

Візит радника Байдена до Китаю зокрема спрямований на зниження напруженості між Вашингтоном та Пекіном.

Зустрічі охоплять цілий ряд сфер, в яких дві країни мають розбіжності, зокрема торгівлю, Близький Схід, Україну і територіальні претензії Китаю – від Тайваню до Південно-Китайського моря.

Візит радника Байдена до Китаю зокрема спрямований на зниження напруженості між Вашингтоном та Пекіном.

Напередодні він провів переговори про двосторонні відносини з голової комісії в закордонних справах Центрального комітету Компартії Китаю Ван Ї.

Востаннє Байден і Сі говорили телефоном у квітні цього року, що стало їхньою першою розмовою після саміту у Сан-Франциско восени 2023-го.