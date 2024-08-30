Салливан объяснил, почему США и Китай не смогли согласовать план по войне в Украине

США и Китай не достигли согласия в вопросе конкретного плана дипломатического решения развязанной РФ войны против Украины, ведь в Вашингтоне придерживаются принципа "ничего об Украине без Украины".

Об этом сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга, пишет "Европейская правда".

По его словам, в течение последних трех дней американская и китайская стороны имели возможность обменяться мнениями относительно войны.

В то же время Салливан отметил, что не может утверждать, что США и Китай достигли прогресса в вопросе решения российско-украинской войны, и напомнил, что КНР уже излагала свои принципы по этому поводу как в одностороннем порядке, так и вместе с Бразилией.

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Также, по его словам, стороны не достигли никакого конкретного плана по дипломатии.

Салливан отметил, что во многом это произошло потому, что США "очень строго" придерживаются простого принципа – "ничего об Украине без Украины", пояснил чиновник.

"Поэтому, в конце концов, именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы", – добавил Салливан.

Напомним, накануне стало известно, что Салливан и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили во время встречи ряд тем, среди которых, в частности, полномасштабная война РФ против Украины.

28 августа он провел переговоры о двусторонних отношениях с председателем комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ваном И.