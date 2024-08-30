В Україні запустили виробництво німецьких дронів Vector

Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems запустив завод з виробництва безпілотних комплексів Vector в Україні.

Про це виданню "Мілітарний" розповіли представники українського підрозділу компанії, передає "Європейська правда".

Завод розпочав роботу навесні 2024 року і вже постачає розвідувальні дрони для українських Сил оборони.

Наразі дрони збирають із компонентів, що прибувають з Німеччини, але компанія поступово локалізує виробництво, виготовляючи крила й антени в Україні.

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Завод також працює над вдосконаленням технологій навігації для безпілотників. Замість використання супутникової мережі, яка вразлива в умовах війни, компанія розробляє систему оптичної навігації на основі штучного інтелекту. Ця система дозволить дронам здійснювати навігацію та розпізнавання об’єктів навіть в умовах поганої видимості.

Завод в Україні оснащує дрони оптичними модулями ізраїльського виробництва, які дозволяють спостерігати за об'єктами вдень і вночі.

З 2022 року ці дрони постачаються Силам оборони завдяки фінансуванню від уряду Німеччини.

Очікується, що до кінця 2024 року завод поставить ще 500 таких безпілотників.

Окрім того, Quantum-Systems уже відкрила в Україні Центр обслуговування та логістики, а також Центр досліджень і розробок.

Як відомо, розробка Vector розпочалася у 2018 році, а сам дрон був випущений на ринок у 2020 році. Створювалися вони для промислового використання, але військові взяли їх на озброєння для ведення спостереження та розвідки.

Елемент безпілотника Vector в якому розміщена українська CRPA-антена (Фото: "Мілітарний")

Цей апарат створений за принципом "2 в 1" з вертикальним злетом, Vector забезпечує характеристики польоту та спостереження, що перевершують характеристики багатьох інших сучасних дронів. Він здатний працювати в найскладніших умовах у поєднанні з надзвичайно низьким рівнем шуму.

Дрон оснащений оптичними та інфрачервоними сенсорами та здатний працювати цілодобово, передаючи інформацію в режимі реального часу. Він спроможний ідентифікувати об’єкти та передавати дані оператору у зашифрованому вигляді дальністю до 15 км, а при використанні додаткової станції – до 25 км.

Оптичний модуль безпілотника Vector від NextVision (Фото: "Мілітарний")

Нагадаємо, 26 серпня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс розповів про нову програму підготовки українських операторів дронів та акцентував, що Україна може використовувати надані дрони по території Росії "на законних підставах".

29 серпня стало відомо, що розташований у штаті Пенсільванія завод із виробництва боєприпасів, які відправляють в Україну, збільшив виробництво на 50%, а найближчим часом планує ввести в експлуатацію додаткові потужності.