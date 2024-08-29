AP: Завод у США збільшив виробництво 155-мм боєприпасів для України

Розташований у штаті Пенсильванія завод із виробництва боєприпасів, які відправляють в Україну, збільшив виробництво на 50%, а найближчим часом планує ввести в експлуатацію додаткові потужності.

Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на американських посадовців, передає "Європейська правда".

Завод розташований в американському місті Скрантон. Він займається різкою та куванням 907-кілограмових сталевих прутків для 155-мм гаубичних снарядів, які потім відправляють в Айову, де їх оснащують вибухівкою, а після цього багато боєприпасів відправляють в Україну.

За словами посадовців, цей завод, як і два інших з виробництва боєприпасів у сусідньому Вілкс-Баррі, нещодавно збільшив виробництво з 24 000 снарядів до 36 000 снарядів на місяць.

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Журналісти поспілкувалися із керівництвом оборонного виробництва й ті повідомили, що три нові виробничі лінії перебувають у стадії розробки, що дасть змогу підприємству випускати ще більше критично важливих снарядів.

"Зараз ми зосереджені на 155-мм снарядах. Ми дуже старанно працюємо, щоб гарантувати досягнення мети, встановленої Пентагоном", – зазначив представник керівника підприємства Річард Хансен.

За даними уряду, США відправили в Україну вже понад три мільйони 155-мм артилерійських снарядів з моменту вторгнення Росії 2022 року.

Нагадаємо, 29 липня США оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на суму $200 млн.

Перед тим останній пакет військової допомоги – на суму $225 млн – США оголошували 11 липня, до нього увійшла одна система ППО Patriot.

Нещодавно в Пентагоні виявили помилки в бухгалтерських розрахунках, що дозволило знайти додаткові $2 млрд для допомоги Україні.