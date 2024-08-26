Міноборони Латвії: Країна буде готувати українських операторів дронів

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс розповів про нову програму підготовки українських операторів дронів та акцентував, що Україна може використовувати надані дрони по території Росії "на законних підставах".

Про це він розповів під час інтервʼю Суспільному, пише "Європейська правда".

Спрудс розповів журналістам, що минулого року Латвія підготувала близько 4 тисяч українських військових та акцентував, що країна готова підготувати приблизно таку ж кількість і цього року.

"З нового – ми розпочали програму підготовки пілотів БПЛА", – поділився він.

Реклама:

Також очільник оборонного відомтсва акцентував, що Латвія серйозно готується до участі у Коаліції дронів, а з тією партією 1400 безпілотників – країна загалом передала Україні вже 3 тисячі дронів.

Журналісти спитали Спрудса, чи можуть українські Сили оборони використовувати надані дрони для ударів по території Росії, на що він відповів: "Україна має повне право захищатися".

"Зброя, яку ми надаємо, може бути використана на законних підставах проти законних цілей у РФ", – наголосив він.

Повідомляли також, що у 2025 році Латвія, як і в поточному році, виділить 20 млн євро для міжнародної коаліції дронів, покликаної зміцнити оборонний потенціал України.

25 серпня Латвія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо кібербезпеки, який створить юридичні рамки для співробітництва та забезпечить використання технічних і людських ресурсів у цій сфері.

Також відомо, що з 3 вересня до 8 жовтня по всій Латвії відбуватимуться масштабні державні військові навчання "Namejs 2024", організовані Національними збройними силами (НЗС).