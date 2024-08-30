США схвалили продаж Нідерландам пускових установок Patriot

Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж уряду Нідерландів нових і модернізованих пускових установок Patriot M903 та супутнього обладнання орієнтовною вартістю 224 мільйони доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Агентство зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.

Агентство напередодні сповістило Конгрес США про можливий продаж.

Уряд Нідерландів звернувся з проханням придбати дві нові пускові установки Patriot M903, а також обладнання і послуги для модернізації наявних установок M901 до конфігурації M903.

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"Запропонований продаж покращить спроможність протиракетної оборони Нідерландів протистояти нинішнім і майбутнім ворожим загрозам", – йдеться у повідомленні.

Раніше США схвалили продаж Румунії ракет AIM-120 AMRAAM, сумісних із винищувачами F-16 та F-35, для зміцнення її протиповітряної оборони.

Крім того, Держдеп США схвалив продаж Норвегії вдосконалених ракет середньої дальності класу "повітря – повітря" AIM-120 (AMRAAM) на суму 405 млн доларів.