США схвалили продаж Румунії ракет AMRAAM на $180 млн

Сполучені Штати схвалили продаж Румунії ракет AIM-120 AMRAAM, сумісних із винищувачами F-16 та F-35, для зміцнення її протиповітряної оборони.

Про це в четвер, 22 серпня, оголосило посольство США в Румунії, повідомляє "Європейська правда".

Вартість ракет ППО, які Румунія закупить у США, оцінюється приблизно у 180 мільйонів доларів, причому є можливість придбання додаткових ракет у майбутньому.

"Цей продаж є продовженням зусиль з модернізації румунських ВПС: ракети AIM-120 сумісні з румунськими літаками F-16, а також з іншими літаками США і НАТО, зокрема з F-35", – підкреслила дипмісія США в Бухаресті.

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Минулого року Румунія оголосила про плани придбати 32 винищувачі F-35 у американського виробника Lockheed Martin на загальну суму 6,5 мільярдів доларів.

Угода передбачає логістичні та тренувальні послуги, авіаційні тренажери та боєприпаси, а також самі винищувачі.

Румунія очікує підписати угоду зі США цієї осені.