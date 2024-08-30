США одобрили продажу Нидерландам пусковых установок Patriot.

Государственный департамент США принял решение о возможной продаже правительству Нидерландов новых и модернизированных пусковых установок Patriot M903 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 224 миллиона долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Агентство накануне известило Конгресс США о возможной продаже.

Правительство Нидерландов обратилось с просьбой приобрести две новые пусковые установки Patriot M903, а также оборудование и услуги для модернизации имеющихся установок M901 до конфигурации M903.

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"Предложенная продажа улучшит способность противоракетной обороны Нидерландов противостоять нынешним и будущим враждебным угрозам", – говорится в сообщении.

Ранее США одобрили продажу Румынии ракет AIM-120 AMRAAM, совместимых с истребителями F-16 и F-35, для укрепления ее противовоздушной обороны.

Кроме того, Госдеп США одобрил продажу Норвегии усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух – воздух" AIM-120 (AMRAAM) на сумму 405 млн долларов.