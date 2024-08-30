Колишнього євродепутата від Литви підозрюють у розкраданні коштів з фондів ЄС

Колишнього депутата Європарламенту від Литви Віктора Успасскіх звинувачують у зловживанні службовим становищем, підробці документів і привласненні майна ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Прокурор Вітаутас Кукайтіс підтвердив, що Європейська прокуратура висунула обвинувачення колишньому депутату Європарламенту і голові литовської Партії праці Успасскіх у справі про розкрадання пів мільйона євро.

Розслідування триває у зв'язку з імовірними зловживаннями, які відбувалися з 2014 по 2020 рік.

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У цей період, за версією слідства, група осіб, діючи у змові, підробляла документи, імітувала або не виконувала обов'язки помічника депутата Європарламенту, і таким чином незаконно привласнила понад 500 тисяч євро з фондів ЄС.

Кукайтіс розповів, що звинувачення проти Віктора Успасскіх були пред'явлені під час допиту, що відбувся в середу.

Сам Успасскіх, коментуючи звинувачення проти себе, заявив: "Я до цього ставлюся дуже спокійно".

Він також додав, що спочатку хоче ознайомитися зі змістом обвинувачень, перш ніж вирішувати, чи визнавати провину, чи оскаржувати її.

Під час розслідування підозри було пред'явлено двом особам. Щодо них було застосовано запобіжні заходи: підписка про невиїзд і вилучення особистих документів. Також прокурор виніс постанови про тимчасові обмеження прав власності з метою забезпечення відшкодування можливих збитків.

Успасскіх був депутатом Європарламенту з 2019 до 2024 року, але за цей час не виявляв значної активності ні в Брюсселі, ні в місцевій політиці. Він мав очолити список Партії праці на виборах до Європарламенту цього року, але від цих планів відмовилися після того, як стало відомо про розслідування.

Напередодні стало відомо, що президентка Європейського парламенту Роберта Метсола призначила керівником свого апарату Метью Табоне – чоловіка своєї рідної сестри.

На Метью Табоне, серед іншого, голова Європарламенту поклала відповідальність за втілення реформи прозорості після корупційного скандалу з підкупом посадовців країнами Близького Сходу, відомого як "Катаргейт".