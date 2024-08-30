Бывшего евродепутата от Литвы подозревают в хищении средств из фондов ЕС

Бывшего депутата Европарламента от Литвы Виктора Успасских обвиняют в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и присвоении имущества ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Прокурор Витаутас Кукайтис подтвердил, что Европейская прокуратура предъявила обвинение бывшему депутату Европарламента и председателю литовской Партии труда Успасских по делу о хищении полумиллиона евро.

Расследование продолжается в связи с предполагаемыми злоупотреблениями, которые происходили с 2014 по 2020 год.

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В этот период, по версии следствия, группа лиц, действуя в сговоре, подделывала документы, имитировала или не выполняла обязанности помощника депутата Европарламента, и таким образом незаконно присвоила более 500 тысяч евро из фондов ЕС.

Кукайтис рассказал, что обвинения против Виктора Успасских были предъявлены во время допроса, состоявшегося в среду.

Сам Успасских, комментируя обвинения против себя, заявил: "Я к этому отношусь очень спокойно".

Он также добавил, что сначала хочет ознакомиться с содержанием обвинений, прежде чем решать, признавать ли вину или оспаривать ее.

В ходе расследования подозрения были предъявлены двум лицам. В отношении них были применены меры пресечения: подписка о невыезде и изъятие личных документов. Также прокурор вынес постановления о временных ограничениях прав собственности с целью обеспечения возмещения возможных убытков.

Успасских был депутатом Европарламента с 2019 до 2024 года, но за это время не проявлял значительной активности ни в Брюсселе, ни в местной политике. Он должен был возглавить список Партии труда на выборах в Европарламент в этом году, но от этих планов отказались после того, как стало известно о расследовании.

Накануне стало известно, что президент Европейского парламента Роберта Метсола назначила руководителем своего аппарата Мэтью Табоне – мужа своей родной сестры.

На Мэтью Табоне, среди прочего, председатель Европарламента возложила ответственность за воплощение реформы прозрачности после коррупционного скандала с подкупом должностных лиц странами Ближнего Востока, известного как "Катаргейт".