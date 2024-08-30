Як польська влада хоче скоротити робочий тиждень і що може за цим стояти

На Польщу очікують революційні зміни у сфері трудових відносин. Адже вже незабаром реальністю може стати чотириденний робочий тиждень.

Cеред поляків думки щодо зазначеного питання поки що різняться. А тому й варіанти наразі розглядаються різні.

У нововведеннях вбачають і політичні мотиви.

Детально про все це – в статті кандидата політичних наук, експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Полякам пообіцяли менше працювати: в уряді Туска готові скорочувати робочий тиждень. Далі – стислий її виклад.

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Загалом існують різноманітні економічні та соціологічні аргументи на користь необхідності скорочення робочого часу, а з поширенням сучасних технологічних рішень, які вводять істотну автоматизацію багатьох процесів, скорочений робочий тиждень виглядає цілком природним наслідком глобальних трансформацій.

Також вважається, що люди, які працюють лише чотири дні на тиждень, мають більше часу для особистого розвитку, у тому числі підвищення професійної кваліфікації. І що це вигода для обох сторін – як працівника, так і роботодавця.

У деяких країнах Європи вже впроваджуються подібного роду ініціативи, зокрема у Франції та Бельгії. А в інших – пілотні програми.

У Польщі дискусії щодо можливості скорочення робочого тижня точаться вже давно. Ініціатива походить від "Лівиці" – політичної партії, яка входить до владної коаліції і з якою пов’язана міністерка сім’ї, праці та соціальної політики Польщі Агнешка Дзем’янович-Бонк.

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі намагається розробити найбільш сприятливі рішення. І з упевненістю каже, що зміни будуть, хоча поки тривають дискусії, який саме із варіантів буде запроваджено.

Варіанти ж наразі розглядаються різні, найбільш реалістичними з яких є два – триденні вихідні або семигодинний робочий день.

Перший передбачає чотириденний робочий тиждень, але в кожен із цих днів працівники проводитимуть на своїх робочих місцях більше годин, аніж зараз (приміром, протягом трьох днів працюватимуть 9 годин, четвертий – 8 годин). Інший варіант – працювати п’ять днів на тиждень, але сім годин на день.

Та найімовірнішою перспективою змін до Трудового кодексу Польщі є впровадження саме чотириденного робочого тижня.

Адже, згідно з дослідженням ClicMeeting, 70% польських працівників вважають за краще скорочення робочого тижня на один день, а не скорочення тривалості робочого дня. Також саме до такої моделі нововведення більше схиляється й профільне міністерство.

"Вважаю, що настав час скоротити робочий тиждень до чотирьох днів у найближчі кілька років", – заявила міністерка сім’ї, праці та соціальної політики Дзем’янович-Бонк.

Хоча багато поляків сприймають перспективу запровадження чотириденного робочого тижня як здійснення певного роду мрії, є й скептики.

Це насамперед власники бізнесу, а також працівники, які бояться, що у коротший робочий час не зможуть виконувати всі свої обов’язки.

Робота над вищезазначеною ініціативою, ймовірно, набере обертів восени і може бути завершена навесні 2025 року.

Складно не помітити, що ця робота збігається з часом проведення у Польщі президентських виборів. Тож є досить логічне припущення, що це може бути хорошим пунктом передвиборчої програми кандидата в президенти Польщі від нинішньої коаліції.

Опозиції, зокрема партії "Право і справедливість", буде непросто критикувати цей аргумент, адже вона сама ще нещодавно робила ставку на виборах на численні соціальні ініціативи.

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського Полякам пообіцяли менше працювати: в уряді Туска готові скорочувати робочий тиждень.