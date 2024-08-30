Как польские власти хотят сократить рабочую неделю и что может за этим стоять

Польшу ожидают революционные изменения в сфере трудовых отношений. Ведь уже вскоре реальностью может стать четырехдневная рабочая неделя.

Среди поляков мнения по данному вопросу пока разнятся. А потому и варианты сейчас рассматриваются разные.

В нововведениях видят и политические мотивы.

Подробно обо всем этом – в статье кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского Полякам пообещали меньше работать: в правительстве Туска готовы сокращать рабочую неделю. Далее – краткое ее изложение.

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В целом существуют различные экономические и социологические аргументы в пользу необходимости сокращения рабочего времени, а с распространением современных технологических решений, которые вводят существенную автоматизацию многих процессов, сокращенная рабочая неделя выглядит вполне естественным следствием глобальных трансформаций.

Также считается, что люди, которые работают всего четыре дня в неделю, имеют больше времени для личного развития, в том числе повышения профессиональной квалификации. И что это выгода для обеих сторон – как работника, так и работодателя.

В некоторых странах Европы уже внедряются подобного рода инициативы, в частности во Франции и Бельгии. А в других – пилотные программы.

В Польше дискуссии о возможности сокращения рабочей недели ведутся уже давно. Инициатива исходит от "Левицы" – политической партии, которая входит во властную коалицию и с которой связана министр семьи, труда и социальной политики Польши Агнешка Дземьянович-Бонк.

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши пытается разработать наиболее благоприятные решения. И с уверенностью говорит, что изменения будут, хотя пока продолжаются дискуссии, какой именно из вариантов будет введен.

Варианты же пока рассматриваются разные, наиболее реалистичными из которых являются два – трехдневные выходные или семичасовой рабочий день.

Первый предусматривает четырехдневную рабочую неделю, но в каждый из этих дней работники будут проводить на своих рабочих местах больше часов, чем сейчас (например, в течение трех дней будут работать 9 часов, четвертый – 8 часов). Другой вариант – работать пять дней в неделю, но семь часов в день.

Но наиболее вероятной перспективой изменений в Трудовой кодекс Польши является внедрение именно четырехдневной рабочей недели.

Ведь, согласно исследованию ClicMeeting, 70% польских работников предпочитают сокращение рабочей недели на один день, а не сокращение продолжительности рабочего дня. Также именно к такой модели нововведения больше склоняется и профильное министерство.

"Считаю, что пришло время сократить рабочую неделю до четырех дней в ближайшие несколько лет", – заявила министр семьи, труда и социальной политики Дземьянович-Бонк.

Хотя многие поляки воспринимают перспективу введения четырехдневной рабочей недели как осуществление определенного рода мечты, есть и скептики.

Это прежде всего владельцы бизнеса, а также работники, которые боятся, что в короткое рабочее время не смогут выполнять все свои обязанности.

Работа над вышеупомянутой инициативой, вероятно, наберет обороты осенью и может быть завершена весной 2025 года.

Сложно не заметить, что эта работа совпадает со временем проведения в Польше президентских выборов. Поэтому есть достаточно логичное предположение, что это может быть хорошим пунктом предвыборной программы кандидата в президенты Польши от нынешней коалиции.

Оппозиции, в частности партии "Право и справедливость", будет непросто критиковать этот аргумент, ведь она сама еще недавно делала ставку на выборах на многочисленные социальные инициативы.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Полякам пообещали меньше работать: в правительстве Туска готовы сокращать рабочую неделю.