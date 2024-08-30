Полякам пообіцяли менше працювати: в уряді Туска готові скорочувати робочий тиждень

Хоча багато поляків сприймають перспективу запровадження чотириденного робочого тижня як здійснення певного роду мрії, є й скептики

На Польщу очікують революційні зміни у сфері трудових відносин. Адже вже незабаром реальністю може стати чотириденний робочий тиждень.

І усе через нові правила, оголошені чинною владою.

Уряд Дональда Туска підтвердив, що рішення щодо зміни графіка роботи будуть прийняті протягом каденції чинного уряду – тобто не пізніше 2027 року.

Натомість серед поляків думки щодо зазначеного питання поки що різняться. А тому й варіанти наразі розглядаються різні.

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Тим більше, що у нововведеннях вбачають і політичні мотиви. Про все це – детально в матеріалі.

На порозі трудової революції

У Польщі дискусії щодо можливості скорочення робочого тижня точаться вже давно.

Ініціатива походить від "Лівиці" – політичної партії, яка входить до владної коаліції і з якою пов’язана міністерка сім’ї, праці та соціальної політики Польщі Агнешка Дзем’янович-Бонк.

Варто зазначити, що з цього приводу депутати подавали проєкт ще у вересні 2022 року. Він передбачав скорочення тривалості робочого часу зі збереженням того самого рівня заробітної плати.

Загалом існують різноманітні економічні та соціологічні аргументи на користь необхідності скорочення робочого часу, а з поширенням сучасних технологічних рішень, які вводять істотну автоматизацію багатьох процесів, скорочений робочий тиждень виглядає цілком природним наслідком глобальних трансформацій.

Також вважається, що люди, які працюють лише чотири дні на тиждень, мають більше часу для особистого розвитку, у тому числі підвищення професійної кваліфікації. І що це вигода для обох сторін – як працівника, так і роботодавця.

У деяких країнах Європи вже впроваджуються подібного роду ініціативи, зокрема у Франції та Бельгії. А в інших – пілотні програми.

Щодо Польщі, то Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики цієї держави намагається розробити найбільш сприятливі рішення. І з упевненістю каже, що зміни будуть, хоча поки тривають дискусії, який саме із варіантів буде запроваджено.

Варіанти ж наразі розглядаються різні, найбільш реалістичними з яких є два – триденні вихідні або семигодинний робочий день.

Перший передбачає чотириденний робочий тиждень, але в кожен із цих днів працівники проводитимуть на своїх робочих місцях більше годин, аніж зараз (приміром, протягом трьох днів працюватимуть 9 годин, четвертий – 8 годин). Інший варіант – працювати п’ять днів на тиждень, але сім годин на день.

Та найімовірнішою перспективою змін до Трудового кодексу Польщі є впровадження саме чотириденного робочого тижня.

Адже, згідно з дослідженням ClicMeeting, 70% польських працівників вважають за краще скорочення робочого тижня на один день, а не скорочення тривалості робочого дня. Також саме до такої моделі нововведення більше схиляється й профільне міністерство.

"Вважаю, що настав час скоротити робочий тиждень до чотирьох днів у найближчі кілька років", – заявила міністерка сім’ї, праці та соціальної політики Дзем’янович-Бонк.

Аргументуючи свою позицію, вона звернула увагу на конфлікт поколінь між сьогоднішніми 40-60-річними й людьми віку 20-30 років. За її словами, молоде покоління "розглядає роботу не як основну сферу життя, а як одну із важливих частин життя".

"Частина, яку потрібно поєднати з сімейним життям, із саморозвитком, з пристрастю та іншими захопленнями", – поділилася міркуваннями представниця польського уряду.

З думкою про вибори

Хоча багато поляків сприймають перспективу запровадження чотириденного робочого тижня як здійснення певного роду мрії, є й скептики.

Це насамперед власники бізнесу, а також працівники, які бояться, що у коротший робочий час не зможуть виконувати всі свої обов’язки.

"Підприємці мають серйозні застереження щодо процедури консультацій відносно таких революційних для економіки ідей. Ми не відкидаємо тезу про необхідність змін. Перш за все, тут потрібен діалог із підприємцями. Ми не хочемо повертатися до відомих нам не дуже позитивних звичаїв, коли спочатку говоримо, що будуть зміни, а лише потім заявляємо про можливі консультації", – каже президентка Північної торгової палати в Щецині Ганна Мойсюк.

Розвіює надії на подібний сценарій міністерка фінансів і регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч. Нещодавно в ефірі Polsat News вона прокоментувала пропозицію щодо скорочення робочого часу.

"У нас демографічна криза. 15 років тому на одного пенсіонера працювало чотири людини, зараз менше трьох, а у 2050 році їх буде менше двох. За цих умов чотириденний робочий тиждень не є тим напрямком, у якому ми маємо рухатися", – заявила голова Мінфіну.

Хай там як, робота над вищезазначеною ініціативою, ймовірно, набере обертів восени і може бути завершена навесні 2025 року.

Складно не помітити, що ця робота збігається з часом проведення у Польщі президентських виборів. Тож є досить логічне припущення, що це може бути хорошим пунктом передвиборчої програми кандидата в президенти Польщі від нинішньої коаліції.

Опозиції, зокрема партії "Право і справедливість", буде непросто критикувати цей аргумент, адже вона сама ще нещодавно робила ставку на виборах на численні соціальні ініціативи.

Щоправда, не зовсім зрозуміло, хто саме зможе поставити собі за заслугу цю ініціативу – партія "Громадянська платформа" чинного прем’єра Дональда Туска чи все ж "Лівиця", представник якої й впроваджує ці зміни.

Тож у дискусіях щодо зазначеної пропозиції ще не поставлено крапку. І з наближенням виборів ця ініціатива звучатиме у Польщі все частіше – як її підтримка, так і гостра критика.

Автор: Станіслав Желіховський,

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник