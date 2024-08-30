Арктична рада відновила співпрацю з РФ, заморожену після її вторгнення в Україну

Арктична рада відновила співпрацю з Росією після дворічної перерви – діяльність ради була заморожена в березні 2022 року через розпочату Росією війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Арктична рада раніше цього року ухвалила рішення про те, що шість робочих груп Ради та їхні експертні підгрупи можуть проводити віртуальні зустрічі, в яких братиме участь і Росія. Посол у справах Арктики і Антарктики МЗС Фінляндії Петтері Вуорімякі розповів, що віддалені зустрічі почалися навесні і тривали влітку цього року.

"У них ми перебуваємо за одним столом із представниками Росії, але тільки віртуально і на технічному рівні. На вищому рівні зустрічі не проводяться навіть віртуально. Наприклад, рада не проводить зустрічі на рівні послів", – зазначив Вуорімякі.

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У червні 2022 року, за словами Вуорімякі, було запущено проєкти, у яких Росія від початку не брала участі. Восени 2023 року ухвалення рішень було ініційовано в письмовій формі.

Письмова процедура передбачає мінімальне спілкування, за якого рішення ухвалюють тільки в листуванні, без віртуальних зустрічей і обговорень.

У Фінляндії назвали причини зустрічей з Росією. Зокрема, вирішення кліматичних проблем вимагає участі всіх країн-членів Арктичної ради, а Росія – найбільша арктична держава.

"Віртуальні зустрічі дають змогу обговорити проблеми, що стоять перед Арктичним регіоном. Арктична рада є ключовою організацією для управління ним", – пояснив також Вуорімякі.

Крім того, за словами Вуорімякі, процедура спілкування в письмовій формі була проблематичною для корінних народів у зв'язку з обмеженими ресурсами.

"В Арктичній раді роль корінних народів унікальна і посідає центральне місце на міжнародному рівні. Віртуальні зустрічі дають їм змогу краще донести свої погляди до урядів", – сказав він.

Арктична рада – це міжнародний форум, заснований у 1996 році вісьмома державами, територія яких виходить до Арктики. Рада покликана вирішувати проблеми співпраці в Арктичному регіоні та становище корінних народів території.

Вісім членів Арктичної ради, які в березні 2022 року призупинили участь у ній через агресію Росії проти України, у червні 2022 року вирішили продовжити втілення проєктів, які не передбачають російської залученості.