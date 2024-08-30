Арктический совет возобновил сотрудничество с РФ, замороженное после ее вторжения в Украину

Арктический совет возобновил сотрудничество с Россией после двухлетнего перерыва – деятельность совета была заморожена в марте 2022 года из-за начатой Россией войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Арктический совет ранее в этом году принял решение о том, что шесть рабочих групп Совета и их экспертные подгруппы могут проводить виртуальные встречи, в которых будет участвовать и Россия. Посол по делам Арктики и Антарктики МИД Финляндии Петтери Вуоримяки рассказал, что удаленные встречи начались весной и продолжались летом этого года.

"В них мы находимся за одним столом с представителями России, но только виртуально и на техническом уровне. На высшем уровне встречи не проводятся даже виртуально. Например, совет не проводит встречи на уровне послов", – отметил Вуоримяки.

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В июне 2022 года, по словам Вуоримяки, были запущены проекты, в которых Россия изначально не участвовала. Осенью 2023 года принятие решений было инициировано в письменной форме.

Письменная процедура предполагает минимальное общение, при котором решения принимаются только в переписке, без виртуальных встреч и обсуждений.

В Финляндии назвали причины встреч с Россией. В частности, решение климатических проблем требует участия всех стран-членов Арктического совета, а Россия – крупнейшее арктическое государство.

"Виртуальные встречи позволяют обсудить проблемы, стоящие перед Арктическим регионом. Арктический совет является ключевой организацией для управления им", – пояснил также Вуоримяки.

Кроме того, по словам Вуоримяки, процедура общения в письменной форме была проблематичной для коренных народов в связи с ограниченными ресурсами.

"В Арктическом совете роль коренных народов уникальна и занимает центральное место на международном уровне. Виртуальные встречи позволяют им лучше донести свои взгляды до правительств", – сказал он.

Арктический совет – это международный форум, основанный в 1996 году восемью государствами, территория которых выходит к Арктике. Совет призван решать проблемы сотрудничества в Арктическом регионе и положение коренных народов территории.

Восемь членов Арктического совета, которые в марте 2022 года приостановили участие в нем из-за агрессии России против Украины, в июне 2022 года решили продолжить реализацию проектов, которые не предусматривают российской вовлеченности.