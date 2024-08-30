У Чехії не бояться можливої зупинки транзиту нафти російською "Дружбою"

У Чехії впевнені, що можливе припинення постачання нафти трубопроводом "Дружба" через Україну з території Росії з наступного року не стане проблемою.

Про це заявив спецпредставник країни з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушко, повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання Reuters про заяву радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка щодо того, що постачання російської нафти можуть припинитися з січня, Бартушка сказав, що Україна і раніше попереджала про можливе зупинення постачання.

"Це не вперше, цього разу, можливо, вони налаштовані серйозно – подивимося. Для Чехії це не проблема", – впевнений він.

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Нагадаємо, минулого місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії.

Хоча Будапешт стверджував, що рішення України порушує Угоду про асоціацію, з цим не погодились у ЄС. Крім того, Брюссель не побачив ознак того, що зупинка транзиту нафти "Лукойлу" підірвала енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини.

Європейська комісія після вивчення ситуації з припиненням транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну констатувала, що підстав непокоїтись через енергетичну безпеку Словаччини та Угорщини немає.

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