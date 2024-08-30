В Чехии не боятся возможной остановки транзита нефти по российской "Дружбе"

В Чехии уверены, что возможное прекращение поставок нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину с территории России со следующего года не станет проблемой.

Об этом заявил спецпредставитель страны по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушко, сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос Reuters о заявлении советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что поставки российской нефти могут прекратиться с января, Бартушко сказал, что Украина и раньше предупреждала о возможной остановке поставок.

"Это не впервые, на этот раз, возможно, они настроены серьезно – посмотрим. Для Чехии это не проблема", – уверен он.

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Напомним, в прошлом месяце Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла". Причиной стали санкции, введенные Киевом против этой российской компании.

Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС. Кроме того, Брюссель не увидел признаков того, что остановка транзита нефти "Лукойла" подорвала энергетическую безопасность Венгрии и Словакии.

Европейская комиссия после изучения ситуации с прекращением транзита нефти российского "Лукойла" через Украину констатировала, что оснований беспокоиться из-за энергетической безопасности Словакии и Венгрии нет.

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