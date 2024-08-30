Сійярто: Без газу з РФ енергетична безпека Угорщини не може бути гарантована

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що "енергетична безпека Угорщини не може бути гарантована без російського газу".

Про це він написав у себе в Facebook під час візиту до російського Санкт-Петербурга, передає "Європейська правда".

У своєму дописі очільник угорського МЗС підкреслив, що "енергетична безпека Угорщини не може бути гарантована без російського газу".

"Це питання не ідеології, а фізики та математики. Європі потрібна деяка сміливість, щоб сказати це сьогодні", – акцентував він.

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За словами Сійярто, Угорщина задоволена співпрацею з Росією в галузі енергетики, яка "є одним із ключів до безпеки постачання до країни".

"Менше ніж через місяць, першого жовтня почнеться новий газовий рік, а також опалювальний сезон. Навіть зараз наша відповідальність зрозуміла: забезпечити опалення угорських будинків", – додав він.

Як відомо, 30 серпня міністр закордонних справ Угорщини прибув до Санкт-Петербурга для вирішення питань співпраці в енергосекторі між обома країнами та зустрівся із гендиректором "Газпрому" Олексієм Міллером.

Нагадаємо, минулого місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти компанії "Лукойл". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії.

Хоча Будапешт стверджував, що рішення України порушує Угоду про асоціацію, з цим не погодились у ЄС. Крім того, Брюссель не побачив ознак того, що зупинка транзиту нафти "Лукойлу" підірвала енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини.

Європейська комісія після вивчення ситуації з припиненням транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну констатувала, що підстав непокоїтись через енергетичну безпеку Словаччини та Угорщини немає.

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