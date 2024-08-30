Сийярто: Без газа из РФ энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что "энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована без российского газа".
Об этом он написал у себя в Facebook во время визита в российский Санкт-Петербург, передает "Европейская правда".
В своем посте глава венгерского МИД подчеркнул, что "энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована без российского газа".
"Это вопрос не идеологии, а физики и математики. Европе нужна некоторая смелость, чтобы сказать это сегодня", – акцентировал он.
По словам Сийярто, Венгрия довольна сотрудничеством с Россией в области энергетики, которая "является одним из ключей к безопасности поставок в страну".
"Меньше чем через месяц, первого октября начнется новый газовый год, а также отопительный сезон. Даже сейчас наша ответственность понятна: обеспечить отопление венгерских домов", – добавил он.
Как известно, 30 августа министр иностранных дел Венгрии прибыл в Санкт-Петербург для решения вопросов сотрудничества в энергосекторе между обеими странами и встретился с гендиректором "Газпрома" Алексеем Миллером.
Напомним, в прошлом месяце Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти компании "Лукойл". Причиной стали санкции, введенные Киевом против этой российской компании.
Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС. Кроме того, Брюссель не увидел признаков того, что остановка транзита нефти "Лукойла" подорвала энергетическую безопасность Венгрии и Словакии.
Европейская комиссия после изучения ситуации с прекращением транзита нефти российского "Лукойла" через Украину констатировала, что оснований беспокоиться из-за энергетической безопасности Словакии и Венгрии нет.
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