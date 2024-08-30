Естонські міністри бойкотують зустрічі, організовані в Угорщині під час її головування в ЄС

Естонія ухвалила рішення не відправляти членів уряду на зустрічі міністрів Європейського Союзу, які відбуваються в Угорщині, що головує в ЄС у цьому півріччі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

"Для Естонії важливо, щоб Європейський Союз функціонував, щоб узгодженої політики дотримувалися і реалізовували. Якщо ми бачимо зворотне, Естонія зобов'язана на це реагувати. Угорщина своїми діями зловжила своєю роллю країни, яка головує в Раді ЄС, і серйозно підірвала довіру до себе", – сказав прессекретар уряду Карлос Клейманн.

"Тому Естонія зараз вважає неправильною участь у неофіційних зустрічах на рівні міністрів", – додав він.

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За словами Клейманна, незважаючи на це, Естонія не залишиться без представництва на цих зустрічах, оскільки посадовці зможуть брати в них участь.

"В офіційних зустрічах ЄС, які проходять у Брюсселі, ми продовжуємо брати участь, як і раніше", – підтвердив прессекретар уряду.

Клейманн пояснив, що держави Європейського Союзу очікують від Угорщини як від голови нейтральної поведінки та дотримання узгодженої в ЄС політики і посилів. "Однак дії, протилежні цьому, такі як неузгоджений візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви, не сприяють єдиній зовнішній політиці ЄС щодо країни-агресора і не наближають справедливий мир в Україні", – зазначив він.

Держави, що головують у ЄС, зазвичай організовують одну неофіційну зустріч Ради на батьківщині, де, хоча й не ухвалюють офіційних рішень, відбуваються важливі обговорення, на підставі яких потім можуть бути ухвалені рішення. Офіційні зустрічі Ради проводяться в Брюсселі або Люксембурзі.

Однак на початку головування Угорщини вже було скасовано неформальну зустріч міністрів закордонних справ і оборони. Очільник європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель вирішив провести її в Брюсселі в четвер, 29 серпня, в той самий час, коли Угорщина планувала прийняти її в Будапешті.

Європейська комісія також оголосила, що не буде відправляти своїх членів на зустрічі високого рівня, що проводяться в Угорщині.

Видання Politico повідомило, що під питанням і неофіційна зустріч міністрів фінансів в Угорщині, оскільки кілька країн мають намір її бойкотувати. За даними Politico, Естонія, Німеччина, Фінляндія і Литва вже дали зрозуміти, що не мають наміру відправляти своїх міністрів на цю зустріч.

Також під загрозою перебуває п'ятий саміт Європейської політичної спільноти, призначений на 7 листопада в Будапешті. У саміті мають брати участь лідери 47 країн, практично всіх держав Європи, за винятком Росії та Білорусі.

Раніше стало відомо, що Фінляндія тимчасово не братиме участі на політичному рівні в неформальних міністерських зустрічах, які будуть проводитися в рамках угорського головування в Європейському Союзі, хоча Гельсінкі будуть представлені на офіційному рівні.