Эстонские министры бойкотируют встречи, организованные в Венгрии во время ее председательства в ЕС

Эстония приняла решение не отправлять членов правительства на встречи министров Европейского Союза, которые проходят в Венгрии, председательствующей в ЕС в этом полугодии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

"Для Эстонии важно, чтобы Европейский Союз функционировал, чтобы согласованной политики придерживались и реализовывали. Если мы видим обратное, Эстония обязана на это реагировать. Венгрия своими действиями злоупотребила своей ролью страны, которая председательствует в Совете ЕС, и серьезно подорвала доверие к себе", – сказал пресс-секретарь правительства Карлос Клейманн.

"Поэтому Эстония сейчас считает неправильным участие в неофициальных встречах на уровне министров", – добавил он.

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По словам Клейманна, несмотря на это, Эстония не останется без представительства на этих встречах, поскольку чиновники смогут принимать в них участие.

"В официальных встречах ЕС, которые проходят в Брюсселе, мы продолжаем участвовать, как и раньше", – подтвердил пресс-секретарь правительства.

Клейманн пояснил, что государства Евросоюза ожидают от Венгрии как от председателя нейтрального поведения и соблюдения согласованной в ЕС политики и посылов. "Однако действия, противоположные этому, такие как несогласованный визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву, не способствуют единой внешней политике ЕС в отношении страны-агрессора и не приближают справедливый мир в Украине", – отметил он.

Государства, председательствующие в ЕС, обычно организуют одну неофициальную встречу Совета на родине, где, хотя и не принимаются официальные решения, происходят важные обсуждения, на основании которых затем могут быть приняты решения. Официальные встречи Совета проводятся в Брюсселе или Люксембурге.

Однако в начале председательства Венгрии уже была отменена неформальная встреча министров иностранных дел и обороны. Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель решил провести ее в Брюсселе в четверг, 29 августа, в то самое время, когда Венгрия планировала принять ее в Будапеште.

Европейская комиссия также объявила, что не будет отправлять своих членов на встречи высокого уровня, проводимые в Венгрии.

Издание Politico сообщило, что под вопросом и неофициальная встреча министров финансов в Венгрии, поскольку несколько стран намерены ее бойкотировать. По данным Politico, Эстония, Германия, Финляндия и Литва уже дали понять, что не намерены отправлять своих министров на эту встречу.

Также под угрозой находится пятый саммит Европейского политического сообщества, назначенный на 7 ноября в Будапеште. В саммите должны участвовать лидеры 47 стран, практически всех государств Европы, за исключением России и Беларуси.

Ранее стало известно, что Финляндия временно не будет участвовать на политическом уровне в неформальных министерских встречах, которые будут проводиться в рамках венгерского председательства в Европейском Союзе, хотя Хельсинки будут представлены на официальном уровне.