У Чехії борцю з українськими прапорами умовний термін замінили на реальний

Окружний суд Праги-1 замінив 68-річному Ярославу Попелці, який закликав зривати українські прапори, шість місяців умовного терміну на пів року у в’язниці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.

Сам Попелка, який перебуває в розшуку, на суд не прийшов, але процес міг відбутися без його участі.

Суддя Ян Новотний нагадав, що цей же Окружний суд Праги-1 у липні минулого року засудив активіста до шести місяців ув’язнення умовно з випробувальним терміном на півтора року.

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Але через те, що протягом цього терміну засуджений вчинив нові кримінальні дії, суддя задовольнив прохання прокурорки Катаріни Кандової і замінив умовний термін на реальний.

Як заявила прокурорка, Попелка публічно заявляв через засоби інформації, що не буде виконувати рішення чеських судів, бо не вважає їх за легітимні. До того ж він не почав відбувати термін у два місяці ув’язнення, присуджений йому в іншій справі. І тепер за той самий злочин перешкоджання виконанню рішення офіційного органу йому може загрожувати ще одне кримінальне переслідування, додала прокурорка.

Нинішній шестимісячний термін, у справі про поширення повідомлення, що викликає паніку, додасться Попелці до двох місяців, присуджених раніше в іншій справі, за заклик до скоєння кримінального злочину. А тепер за неявку до в’язниці йому може загрожувати ще до двох років позбавлення волі.

Загалом проти Ярослава Попелки було порушено три кримінальні справи, і всі вони пов’язані з його боротьбою проти прапорів України, які масово вивішували по всій Чехії на знак солідарності з державою, яка зазнала повномасштабної агресії Росії.

Нинішня справа за статтею про поширення повідомлення, що викликає паніку, в якій шість місяців умовно були щойно замінені на шість реальних, стосувалася його погроз у листах до Національного музею в центрі Праги, на будівлі якого український прапор вивішений досі, і до поліції, що якщо український прапор із музею не знімуть, до нього можуть вдертися "радикальні групи".

Більш гучною була інша його справа – через випадок у березні минулого року: тоді на антиурядовій демонстрації на Вацлавській площі в центрі Праги активіст закликав присутніх здерти синьо-жовтий прапор із сусідньої будівлі Національного музею. Тоді юрба дійсно кинулася до будівлі, намагаючись вдертися всередину крізь кордон поліції, сталися сутички, два десятки нападників були затримані і пізніше були оштрафовані в судах.

За це суд призначив Попелці за статтею про заклик до скоєння кримінального злочину, а саме до насильства при спробі ввірватися до музею, чотири місяці позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у півтора року і заборону перебувати в Празі теж протягом півтора року. Цю заборону він порушив – і за це в червні цього року отримав уже два місяці позбавлення волі реально. Цей вирок набув чинності. Але тепер не виключено, що на реальне ув’язнення перетворяться і всі чотири місяці його умовного вироку. Принаймні, речниця суду раніше повідомила про таку можливість.

І в третій справі, про заклики електронною поштою скидати українські прапори з будівель по всій Чехії, суд урешті зняв із чоловіка обвинувачення в підбурюванні до кримінального злочину: на ті заклики ніхто не відгукнувся. Верховний прокурор Чехії подав на це рішення суду касаційну скаргу; повідомлень про її очікуваний розгляд у Верховному суді Чехії наразі не було.